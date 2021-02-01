Galatasaray, Emin Bayram'ı Boluspor'a kiraladı

Galatasaray, genç stoperi Emin Bayram'ın TFF 1. Lig ekibi Boluspor'a kiraladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Beypiliç Boluspor, Galatasaray'dan Emin Bayram'ı kiralık olarak kadrosun kattı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde, 17 yaşındaki futbolcunun Beypiliç Boluspor'a sezon sonuna kadar kiralandığı bilgisi yer aldı.

2 Nisan 2003 İstanbul doğumlu olan Emin Bayram, Galatasaray altyapısında futbola başladı. Emin Bayram, 35 kez Milli Takımlarda forma giyerken, altısı Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere sekiz maçta Galatasaray forması giydi.