Galatasaray, Emil Konradsen Ceide için teklif yaptı!

Süper Lig'de ilk yarı sona erdi ve gözler transfere çevrildi. Ligde istediği konuma gelemeyen ve Ziraat Türkiye Kupası'na da 5. turda veda eden Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı.

Sarı-kırmızılı ekip ile anılan Emil Konradsen Ceide için Norveç basınından transfer haberi geldi. İddiaya göre 20 yaşındaki genç futbolcu Aslan olabilir.

Norveç'te yayın yapan TV2'nin haberine göre Galatasaray bir süredir ilgi gösterdiği Emil Ceide için kulübü Rosenborg'un kapısını çaldı. Haberde herhangi bir miktar belirtilmezken Galatasaray'ın büyük bir teklif yaptığı ve oyuncunun istemesi durumunda kulüplerin anlaşacağı belirtildi.

Rosenborg, Galatasaray'ın teklifini henüz yanıtlamadı. Oyuncunun menajeri Tore Kvarme ise daha önce bu konuyla ilgili yorum yapmak istemediğini dile getirmişti.

Habere göre daha önce Adana Demirspor da oyuncuyla ilgilenmişti. İtalyan ekibi Sassuolo da oyuncuyu transfer etmek istiyor.

Emil Konradsen Ceide kimdir?

2001 doğumlu Emil Konradsen Ceide, 2017'de Rosenborg altyapısına katıldı. Sol kanat oyuncusu 2018'de ise A takıma yükseldi.

2021 sezonunda Rosenborg formasıyla ligde 24 maça çıkan genç oyuncu 5 gol ve 3 asist üretti. Ceide bu sezon Konferans Ligi'nde de 6 maçta 2 gol kaydetti.

Norveç U21 forması da giyen Ceide, U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ülkesi adına 4 maçta 3 gole imza attı.

Ceide'nin kulübüyle sözleşmesi 2024'ün Aralık ayına kadar devam ediyor. 1.75 boyundaki oyuncu hem sol kanatta hem de sağ kanatta görev yapıyor.