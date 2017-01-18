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Spor

Galatasaray, Elazığspor deplasmanında rahat kazandı

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu’nda Galatasaray, Elazığspor'u 1-4 mağlup etti

18 Ocak 2017 00:49

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu’nda Galatasaray, Elazığspor deplasmanına çıktı. Elazığ Atatürk Stadı’nda oynanan 5. hafta mücadelesini sarı-kırmızılılar rahat bir oyunla 4-1 kazanmayı başardı.

9. dakikada Podolski’nin ceza sahası dışından çektiği şık şutla 1-0 öne geçen Galatasaray, ilk yarıyı üstün tamamladı.

59. dakikada ise Eren Derdiyok kaleci Çağlar ile karşı karşıya kaldı. Golcü oyuncu savunma oyuncusunu geçip, kaleciyi de çalımlamak isteyince savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Düşerken topa dokunan Eren skoru 2-0’a getirdi. 74. dakikada ise Eren Derdiyok bir kez daha sahneye çıktı. Galatasaray, sol kanattan Bruma ile gelişen atakta içeri çevrilen topta Eren’in vuruşuyla golü buldu. Galatasaray, deplasmanda 3-0 öne geçti. Eren Derdiyok golün ardından yerini Sneijder’a bıraktı.

84. dakikada Elazığspor’un tek golü geldi. Ev sahibi takımın atağında Berk, Podolski’nin müdahalesiyle yerde kaldı ve ev sahibi ekip penaltı kazandı. Timur, penaltı atışında çerçeveyi buldu ve topu filelere gönderdi. Elazığspor, farkı bire indirdi: 3-1. Maça noktayı koyan ise Alman yıldız Podolski oldu. Altı pas üzerinde boş kaleye karşı topla buluşan Podolski meşin yuvarlığı filelere göndererek maçın skorunu 4-1 olarak belirledi.

Bu sonuçla Galatasaray 8 puanla 2. sıraya yükselirken, Elazığspor 1 puanla kupaya veda etti. Sarı-kırmızılılar son hafta Erzincanspor maçından puanla ayrılması halinde 2. sırada gruptan çıkacak ve son 16 turunda Başakşehir ile eşleşecek.

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GalatasarayLukas PodolskiEren DerdiyokElazığspor

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