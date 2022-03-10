Galatasaray efsanesi Prekazi: Fatih Terim daha erken bırakmalıydı

Galatasaray'ın efsanevi isimlerinden Cevad Prekazi, Galatasaray'ı rezil eden herkesin hesap vermesi gerektiğini söyledi. Prekazi, Fatih Terim için "Galatasaray'dan daha erken ayrılmalıydı" dedi.

Galatasaray ve Türk futbol tarihinde önemli bir yeri olan Cevad Prekazi, Cüneyt Özdemir YouTube kanalındaki "İyi Olan Kazansın" programında Esma Toker ve Merve Dündar'a özel açıklamalarda bulundu.

Prekazi'nin yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Galatasaray bu sezon berbat bir durumda. Abuk sabuk transferler yapıldı bana göre. Bu büyük kulübü bu hale getiren idareciler, antrenörler, hesap vermeliler. Sadece camiaya değil, taraftarlara da hesap vermeliler. Kaçmamalılar. Görevden gidenler bu takıma kimleri getirdi? Arkalarında neler bıraktılar? Bunlara bakmak lazım. Galatasaray'daki herkesi bu camiadan temizlemek gerekiyor."

"Fatih Terim ilk sezon gitmeliydi"

Galatasaray efsanesi Prekazi, Fatih Terim'in daha erken gönderilmesi gerektiğini savundu. Kosovalı eski futbolcu sezon başında transfer edilen futbolcuların Galatasaray'a yakışmadığını söyledi.

"Galatasaray'a, bu formaya, armaya yakışmayacak futbolcular transfer edildi. Ne hale gelindiğini görüyorsunuz. Galatasaray büyük bir camia. Galatasaray'da başkanın kim olduğu belli değil. Mesela Ali Uras, rahmetli Özhan Canaydın, Adnan Polat ve en son rahmetli olan başkanımız. Örnek olan isimler, onlardır. Galatasaray şu anda Avrupa takımı değil. Takımda şu anda lider yok. Benim zamanımda Cüneyt Tanman vardı. Onunla savaşa gidilirdi. Sonrasında Bülent Korkmaz vardı, tam bir efendi. Ya Bülent ya Okan Buruk'tan biri şu anda antrenör olmalıydı. Onlar Galatasaray'ın evlatları. Fatih Terim daha erken, en baştan, ilk sezondan gitmeliydi."

"Barcelona bu sezon çok kötü gidiyor"

Cevad Prekazi, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile oynayacak Galatasaray'ın ilk karşılaşmadan iyi skorla ayrılabileceğini ifade etti.

"Bu sezon Galatasaray'dan hiçbir şey beklemiyorum. Çok kötü gidiyorlar. Sadece belki Barcelona maçında iyi bir skor alma ihtimali olabilir takımın. Çünkü Barcelona da bu sezon çok kötü gidiyor."

"Trabzonspor kolaylıkla şampiyon olacak"

"Türkiye Ligi'nde zaten birinci, ikinci, üçüncü belli. Artık görünen şu ki; Trabzonspor kolaylıkla şampiyon oldu. Türkiye'de zaten futbol yok. Benim zamanımda yüreğimizle oynuyorduk. Çok inanıyorduk kendimize ve Avrupa'da da elimizden gelenin fazlasını veriyorduk. Arkamızda sevgili Galatasaray taraftarı vardı. Bizi hiçbir zaman bırakmadılar. Onlar en büyüktü."

"Ali Sami Yen Stadı yıkıldığında kalbim kırıldı"

"O zamanki taraftarla şimdiki arasında çok fark var. O zamanki taraftarlar hakiki taraftardı. Eski statları ve imkanları biliyorsunuz, kısıtlı imkanlardı ama o stadyumların canı vardı. Ali Sami Yen Stadı benim halen kalbimde. Geçmişte taraftarlar, 12 saat önceden maçlara geliyordu. Ali Sami Yen Stadı yıkıldığında kalbim kırıldı."

"Galatasaray beni göreve çağırdı"

"Geçmişte Galatasaray beni görev almam için çağırdı. Geldik, Türkiye'de konuştuk. Yapabileceklerimi söyledim. Yabancı oyuncu ve antrenörleri getirip götürebilir miyim diye sordum. O görüşmeden sonra Belgrad'a döndüm. Beni bir daha asla aramadılar."