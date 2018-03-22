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Spor

Galatasaray, efsane başkan Özhan Canaydın'ı andı

Canaydın'ın ölümünün 8. yılı...

22 Mart 2018 19:27

Galatasaray Kulübü, vefatının 8. yıl dönümü nedeniyle eski başkanlardan Özhan Canaydın'ı andı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Spora sadece başarı ve mücadele anlamı yüklemeyen, sporun saygı, dostluk ve sevgi içinde olması gerekliliğini ortaya koyan Galatasaraylıların hiçbir zaman unutamayacağı abisi Özhan Canaydın, nadir görülen bir duruşun temsilcisi olarak taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı." denildi.

Açıklamada, "Aramızdan ayrılışının 8. yılında, son nefesine kadar yüreğinde Galatasaray sevgisini taşıyan başkanlarımızdan Özhan Canaydın'ı saygı, hasret ve özlemle bir kez daha anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Özhan CanaydınGalatasaray andıvefatının 8 yılı

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