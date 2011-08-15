T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray Eboue'yi açıkladı

Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Fildişi Sahilli oyuncusu Emmanuel Eboue ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

15 Ağustos 2011 03:00

T24 - Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Fildişi Sahilli oyuncusu Emmanuel Eboue ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.


Galatasaray Spor Kulübü, konu ile ilgili resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:


Galatasaray Sportif A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada profesyonel futbolcu Emmanuel Eboue ve Kulübü Arsenal FC ile transfer görüşmelerine başladığını bildirdi.


Açıklama şu şekilde: Profesyonel Futbolcu Emmanuel Eboue ve Kulübü Arsenal FC ile resmi görüşmelere başlanmış olup gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24