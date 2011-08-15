Galatasaray Eboue'yi açıkladı

T24 - Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Fildişi Sahilli oyuncusu Emmanuel Eboue ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.



Galatasaray Spor Kulübü, konu ile ilgili resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:



Galatasaray Sportif A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada profesyonel futbolcu Emmanuel Eboue ve Kulübü Arsenal FC ile transfer görüşmelerine başladığını bildirdi.



Açıklama şu şekilde: Profesyonel Futbolcu Emmanuel Eboue ve Kulübü Arsenal FC ile resmi görüşmelere başlanmış olup gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir.

