Galatasaray, Domenec Torrent ile pazarlık masasında

Galatasaray, Torrent ile pazarlık masasında. İspanyol teknik direktör sarı-kırmızılıların tazminatta indirim talebini kabul etmedi.

Yönetimin, İspanyol teknik direktör ile tazminatında indirime gitmesi yönünde yaptığı görüşme sonuç vermedi.

Torrent, sözleşmesine son verilmesi halinde yardımcıları dahil tüm alacaklarını istiyor. Bu da yaklaşık 2 milyon euroya tekabül ediyor.

Sarı-Kırmızılılar ile 1 yıl daha kontratı olan 59 yaşındaki teknik adam ile ilgili kararı 11 Haziran’daki seçimle gelecek yeni yönetim verecek.

Başkanlığa aday olan Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu’nun da yeni sezonda Torrent ile çalışmak istemediği biliniyor.

Domenec Torrent yönetiminde 18 resmi maça çıkan Galatasaray 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.