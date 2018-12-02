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Spor

Galatasaray derbi maçın hazırlıklarını taraftarı önünde tamamladı

Serhan TÜRK / İSTANBUL (DHA) - Galatasaray, yarın Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda taraftarına ve basına açık olarak yaptığı antrenmanla tamamladı

02 Aralık 2018 00:05

Serhan TÜRK / İSTANBUL (DHA) - Galatasaray, yarın Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu\'nda taraftarına ve basına açık olarak yaptığı antrenmanla tamamladı.
Beşiktaş maçı öncesi antrenmanını taraftara açık yapan Galatasaray, bu alanda bir rekora imza attı. Sarı kırmızılı kulüp, antrenmanı ücret ödeyerek takip eden 40.541 biletli ve kombine sahibi taraftarla birlikte rekor kırdığını açıkladı.
Tribünlerde tezahürat ve meşale şovlarının yapıldığı antrenmanın öncesinde başkan Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Fatih Terim ve oyuncular taraftarları selamladı.
Geçen sene olduğu gibi \'Çocukluk Aşkımsın\' bestesi eşliğinde sahaya çıkan sarı kırmızılı ekip, düz koşunun ardından altıya iki dar alan oyunu gerçekleştirdi. Devam eden bölümde sınırlı alanda çift kale maç oynanarak antrenman sona erdi.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında yarın saat 20.00\'de Vodafone Park\'ta Beşiktaş\'a konuk olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Taraftarlardan detaylar
- Fatih Terim\'in taraftarı selamlaması
- Muslera\'nın taraftara tezahürat yaptırması
- Antrenmandan detaylar

(FOTOĞRAFLI) 
 

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