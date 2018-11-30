Galatasaray derbi maçın hazırlıklarına başladı

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda son UEFA Şampiyonlar Ligi maçında tam süre alan oyuncular, salonda bireysel yenilenme antrenmanı gerçekleştirirken, diğer oyuncular ise antrenmana dinamik ısınma ve interval koşular ile başladı. Sonrasında sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması yapıldı. Çalışma yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızlı ekip, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın saat 19.05’te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı’nda taraftara ve medya mensuplarına açık olarak yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(FOTOĞRAFLI)