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Spor

Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup etti

Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 17. galibiyetini aldı; Fenerbahçe ise 6. yenilgisini yaşadı.

11 Nisan 2022 23:22

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef Ataşehir'de karşı karşıya geldi. Galatasaray Nef karşılaşmayı 76-70 kazandı.

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