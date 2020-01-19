Galatasaray evinde kükredi

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.
9. dakikada sol kanattan Ömer'in yaptığı ortada arka direkte Falcao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
26. dakikada sol taraftan Sarrachi'nin ortasında ön direkte Emre Akbaba'nın bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. Gol yan hakemin ofsayt kararı ile iptal edilirken, müsabakanın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'a danışarak golün geçerli olduğuna karar verdi. 1-0
57. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Seri'nin havadan attığı şık pasta ceza sahası içi sol çaprazında topu kontrol eden Falcao, sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Stackhowiak'ın kapattığı köşeden filelerle buluşturdu: 2-0.
64. dakikada Yukatel Denizlispor golü buldu. Soldan kullanılan kornerde ön direkte Linnes'ten seken topu kale çizgisi önünde tamamlayan Muhammet Özkal, farkı 1'e indirdi: 2-1.
67. dakikada konuk takım beraberlik golüne yaklaştı. Olcay Şahan'ın sağdan çevirdiği topu ceza sahası içinde kontrol eden Sedat Şahintürk'ün yerden yaptığı vuruşta kaleci Muslera, sağına uzanarak meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.