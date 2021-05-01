Galatasaray'dan Tayfun Bayındır ve Nevzat Dindar hakkında suç duyurusu

Galatasaray Kulübü, gazeteciler Tayfun Bayındır ve Nevzat Dindar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz başta olmak üzere Yönetim Kurulumuz ve sporcularımızı küçük düşürücü ve yıpratmaya yönelik iftira dolu yalan haberler yapan Milliyet Gazetesi muhabiri Nevzat Dindar hakkında 26 Nisan 2021 tarihinde UYAP üzerinden 2021-3340 dosya numarası, aynı gazetenin spor müdürü Tayfun Bayındır hakkında ise 30 Nisan 2021 tarihinde UYAP üzerinden 2021-3479 dosya numarası ile suç duyurusunda bulunulmuştur."

TIKLAYIN - Galatasaray'dan Nevzat Dindar'ın Mustafa Cengiz haberine yalanlama: Milliyet'te yayınlanan sözler tamamen hayal ürünüdür