Galatasaray'dan seyircisiz maçlar için 'Sensiz Olmaz' kampanyası

Galatasaray Kulübü, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle seyircisiz oynanacak maçlar için yeni bir kampanya başlattı. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarların baskılı fotoğraflarını, son üç iç saha maçında tribünlere koyacak.

Galatasaray Kulübü, 12 Haziran’dan itibaren kaldığı yerden devam etmesi planlanan Süper Lig maçları öncesinde yeni bir kampanya başlattı.



‘Sensiz Olmaz Galatasaray’ adıyla başlatılan kampanyayı resmen duyuran sarı kırmızılı ekip resmi siteden açıklama yaptı.



Sarı-kırmızılı ekibin yaptığı açıklamaya göre; 'www.sensizolmazgs.com' adresi üzerinden kampanyaya katılan taraftarların baskılı fotoğrafları, Galatasararay’ın evinde oynayacağı son 3 iç saha maçında tribünlere konumlandırılacak.