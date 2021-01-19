Galatasaray'dan Quincy Promes hamlesi

Henry Onyekuru için Monaco ile anlaşma sağlayamayan Galatasaray, Ajax'tan Quincy Promes'i kiralamak için teklif yaptı.

Eurosport muhabiri Manu Lonjon'un haberine göre, Onyekuru için Monaco'yla nihai anlaşmayı bir türlü sağlayamayan Galatasaray, alternatif arayışlarına girdi. Sarı-kırmızı takım bu doğrultuda Ajax'la Quincy Promes'u kiralamak için resmi görüşmelere başladı.

Geçtiğimiz sezon başında Sevilla'dan 16 milyon Euro karşılığında transfer edilen Promes, Ajax formasıyla şimdiye dek 50 maçta görev aldı ve 22 gol attı 6 asist yaptı.

29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Ajax ile 3.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.