T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'dan Quincy Promes hamlesi

19 Ocak 2021 17:24

Henry Onyekuru için Monaco ile anlaşma sağlayamayan Galatasaray, Ajax'tan Quincy Promes'i kiralamak için teklif yaptı.

Eurosport muhabiri Manu Lonjon'un haberine göre, Onyekuru için Monaco'yla nihai anlaşmayı bir türlü sağlayamayan Galatasaray, alternatif arayışlarına girdi. Sarı-kırmızı takım bu doğrultuda Ajax'la Quincy Promes'u kiralamak için resmi görüşmelere başladı.

Geçtiğimiz sezon başında Sevilla'dan 16 milyon Euro karşılığında transfer edilen Promes, Ajax formasıyla şimdiye dek 50 maçta görev aldı ve 22 gol attı 6 asist yaptı.

29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Ajax ile 3.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

 

ETİKETLER

Henry Onyekurugalatasaray transferQuincy Promesajax Quincy Promes
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24