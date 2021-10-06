Galatasaray'dan Mostafa Mohamed kararı!

Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Mostafa Mohamed’in geleceği belli oldu. Teknik heyet, yönetime Mısırlı futbolcunun bonservisinin alınması yönünde rapor sundu.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Mostafa Mohamed için kararını verdi. Çaykur Rizespor deplasmanında 2 gol atan Mısırlı futbolcunun son dönemde antrenman performansının da arttığı öğrenildi.

Sezona kötü başlayan ve Bordeaux’ya transferi son anda iptal olan Mohamed, gösterdiği bu çıkışla Galatasaray’daki geleceğini tayin etti.

Fatih Terim, Mısırlı futbolcunun bonservisinin alınması yönünde yönetime rapor sundu.

Galatasaray, devre arasına kadar 4 milyon dolar ödeyerek 23 yaşındaki futbolcunun bonservisini alabilecek.

Yönetim, Muhammed’in performansının yükselişi ile birlikte daha sonra yüksek bir bonservis bedel karşılığında satışını planlıyor.

Bununla birlikte teknik heyet çift forvetli sisteme geçiş yapabilir. Fatih Terim’in milli aradan sonra bazı maçlarda mevcut 3 forvetten 2’sini sahaya sürmeyi planladığı kaydedildi.

Diğer yandan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yönetimde oldukları ilk 100 gün içindeki vaatlerini değerlendirdi.

Başkan Elmas, 100 günlük vaatlerinin yüzde 77, 1'ini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Galatasaray - Fenerbahçe “ezeli rekabet ebedi dostluk” paketi hazırlandığını da belirten Burak Elmas, yakında projenin detaylarının açıklanacağı duyurdu.

Elmas, yönetim olarak 100 günlük süreçte belirledikleri vaatler dışında ekstra çalışmalarda yaptıklarını dile getirdi. (TRT Spor)