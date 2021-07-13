Galatasaray'dan Mbaye Diagne'ye ceza!

Sezonu 14 Haziran'da açan Galatasaray'da Mbaye Diagne geri döndü. West Bromwich ile kiralık sözleşmesinin 30 Haziran'a kadar devam ettiğini belirtip sezon açılışına katılmayan Senegalli golcü için noter aracılığıyla idmana çıkmadığı her güne tutanak tutuldu. Diagne'ye 1 Temmuz-11 Temmuz arasındaki günler için para cezası verilecek.

Sezonu 14 Haziran'da açan Galatasaray'da Copa America dönüşü bir hafta izin alan Muslera bu hafta takıma katılacak. Aslan'ın golcüsü Diagne ise Florya'ya dün adım attı.

Sabah'ın haberine göre; kulüp tarafından geçen ay sezon hazırlıklarına davet edilen tecrübeli futbolcu, West Bromwich'le kiralık sözleşmesinin 30 Haziran'a kadar devam ettiğini belirtip olumsuz yanıt vermişti.

Ancak Galatasaray cephesi Senegalli forvetin disiplinsiz davranışlarını karşılıksız bırakmadı ve noter aracılığıyla idmana çıkmadığı her güne tutanak tutuldu. 1 Temmuz-11 Temmuz arasında hakkında tespit yapılan ve para cezası verilecek olan Diagne, Yunanistan'da yaşanan olaylar sonrası iptal edilen Olympiakos hazırlık maçının kadrosuna da alınmamıştı.