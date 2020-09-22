Galatasaray'dan Marcelo Saracchi için sakatlık açıklaması!

Galatasaray, Başakşehir maçında sakatlanan Marcelo Saracchi'nin tedavisine başlandığını duyurdu.

Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamada ''Sağ adductor longus (kasık uzun) adalesinde orta düzeyde zorlanma, kanama ve kas hasarı tespit edilen Marcelo Saracchi’nin tedavisine başlanmıştır.'' sözleri kullanıldı.

Tedavisine başlanan Uruguaylı oyuncunun Fenerbahçe derbisinde görev alması da zora girdi.

Sarı kırmızılı takım Hajduk Split karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın saat 17.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak. Teknik direktör Fatih Terim’in katılacağı basın toplantısı ise saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi’nde gerçekleşecek.