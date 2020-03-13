Galatasaray'dan 'ligler ertelensin' talebi

Galatasaray Kulübü, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm spor müsabakalarının Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması kararının gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Liglerin seyircisiz oynanması yerine, yaşanacak gelişmelere göre daha sonra yeniden değerlendirilmek üzere ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğumuzu devletimizin ve ilgili kurumlarının dikkatine arz ederiz" açıklamasında bulundu.

Galatasaray, spor müsabakalarının Koronavirüs nedeniyle liglerin bir süre ertelenmesini talep etti.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Mali açıdan bakıldığında spor müsabakalarının seyircisiz oynanması, seyirci hasılatlarında yaşanacak gelir kaybı nedeniyle ciddi mali zorluklar yaşayan tüm kulüplerimiz adına önemli sıkıntılar doğuracaktır" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle: "Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 adlı Koronavirüs'ün ülkemizde de tespit edilmesinin ardından nisan ayı sonuna kadar tüm spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağı açıklanmıştır. Önce sağlık ilkesinden hareketle, seyirciler kadar, sporcu ve görevlilerin de sağlığının düşünülmesi gerekmektedir. Nitekim pek çok ülkede liglerin ertelenmesine ya da askıya alınmasına karar verilmiştir.

"Seyircisiz oynanması halinde..."

Liglerin ertelenmediği ve müsabakaların seyircisiz oynanması ile ilgili olarak da İngiltere de ise müsabakaların şifresiz yayınlanması kararı alınmıştır. Zira seyircisiz oynanması halinde kişiler şifreli yayınlanan müsabakaları izlemek için yine bir araya gelecek ve toplu olarak bu müsabakaları izleyeceklerdir. Bu şekilde taraftar gruplarınca bir araya gelinerek müsabaka izlenme ihtimali de gözetilmelidir.

"Tüm kulüplerimiz adına sıkıntılar doğuracaktır"

Ayrıca konuya mali açıdan bakıldığında spor müsabakalarının seyircisiz oynanması, seyirci hasılatlarında yaşanacak gelir kaybı nedeniyle ciddi mali zorluklar yaşayan tüm kulüplerimiz adına önemli sıkıntılar doğuracaktır. Bu nedenlerle liglerin seyircisiz oynanması yerine, yaşanacak gelişmelere göre daha sonra yeniden değerlendirilmek üzere ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğumuzu devletimizin ve ilgili kurumlarının dikkatine arz ederiz."

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Seyircisiz oynama kararını destekliyoruz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, tüm spor müsabakalarının yeni tip Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanması kararını desteklediklerini söyledi.



Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, Koronavirüs tedbirleri için, "Biz alınan kararın destekçisiyiz. Böyle durumlarda alınan kararları desteklememiz ve uygulanması için de yardımcı olmamız gerekiyor" dedi.

Her kulübün farklı bir önerisi olabileceğini belirten Ağaoğlu, "Bu evrensel bir sağlık meselesi. Bu gibi durumlarda birlik olunması gerekiyor. Ülkemizde de bu şekilde karar alındıysa bunu desteklememiz gerekiyor. Verilen karar neyse biz ona uyarız" diye konuştu.