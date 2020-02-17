Galatasaray'dan Lemina'nın sakatlığına ilişkin açıklama

Galatasaray Kulübü, BTCTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sakatlanan Mario Lemina'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Lemina'nın sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edildiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Lemina'nın sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Lemina'nın Süper Lig'in 23. haftasındaki Fenerbahçe maçında oynayıp oynayamacağına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

TRT Spor'un haberine göre, Lemina sakatlığından dolayı Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.