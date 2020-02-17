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Spor

Galatasaray'dan Lemina'nın sakatlığına ilişkin açıklama

Oyuncunun tedavisine başlandığı belirtilirken, sakatlık süresiyle ilgili bilgi verilmedi

17 Şubat 2020 19:11

Galatasaray Kulübü, BTCTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sakatlanan Mario Lemina'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Lemina'nın sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edildiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Lemina'nın sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Lemina'nın Süper Lig'in 23. haftasındaki Fenerbahçe maçında oynayıp oynayamacağına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

TRT Spor'un haberine göre, Lemina sakatlığından dolayı Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

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