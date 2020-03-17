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Spor

Galatasaray'dan Koronavirüs önlemi: Üç tesiste faaliyetler durduruldu

17 Mart 2020 15:57

Galatasaray, korona virüs tedbirleri kapsamında Kalamış Tesisleri, Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Küçükçekmece Kürek Tesisleri’ndeki tüm sportif ve sosyal faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"İçişleri Bakanlığımızın genelgesi uyarınca Galatasaray Kalamış Tesisleri, Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Küçükçekmece Kürek Tesisleri’nde tüm sportif ve sosyal faaliyetler geçici olarak durdurulmuş; üyelerimize açık lokal, restoran, havuzlar süresiz olarak kapatılmıştır."

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