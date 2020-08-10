Galatasaray'dan Götze'ye yıllık 2.5 milyon Euro

Gelecek sezon için 10 numara bölgesi için Mario Götze'yi düşünen Galatasaray, yıldız oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olan Götze'ye yıllık 2.5 milyon Euro önerecek.

A Spor'un son dakika bandıyla geçtiği habere göre; sarı-kırmızılı yönetim 28 yaşındaki Mario Götze için görüşme yapacak ve oyuncuya yıllık 2.5 milyon euroluk maaş teklifi bir teklif sunacak.

Götze'nin menajeriyle salı günü görüşecek olan sarı-kırmızılıların ilk somut adımını atacağı duyuruldu.

Yıldız futbolcunun Avrupa'da kalmak istediği, MLS'ten taliplerine ise sarı kırmızılılardan sonra cevap vereceği kaydedildi.

Almanya'yı şampiyon yapan golü attı

Borussia Dortmund alt yapısında yetişen Götze, 2013'te Bayern Münih'e transfer olmuş, 2016'da ise Borussia Dortmund'a dönmüştü.

Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile şampiyon olan Götze, finalde Arjantin'i mağlup ettikleri maçta tek golü atmıştı.



Tecrübeli futbolcu, bu sezon Dortmund'da 15 maçta forma giydi, 3 gol attı.