Galatasaray'dan Gedson Fernandes harekâtı

Galatasaray geçen sezon devre arasında Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes için resmi girişimlere başladı.

Sarı kırmızılıların geçensezon devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Portekizli futbolcu için teknik direktör Fatih Terim olumlu rapor verdi.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre, Cimbom'da yeni yönetim Gedson Fernandes'in yeniden kiralanması için de Benfica ile görüşmelere başladı.

22 yaşındaki orta saha geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da 18 maçta görev alırken 3 gol ile 2 asist yaptı.

Rui Costa faktörü transferde önemli

Benfica Sportif Direktörü Rui Costa'nın Terim eski öğrencisi olması Aslan'ın bu transferde elini güçlendiriyor.