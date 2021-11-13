Galatasaray'dan forvete Diagne yerine Premier Lig'den takviye

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği oyuncular belli oluyor. Sarı-kırmızılılar için Premier Lig'den 2, Norveç'ten 1 isim ön plana çıkıyor.

Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray, Süper Lig'de de lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde 4. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılıların devre arasında takıma katmak istediği oyuncular belli olmaya başladı.

Fanatik gazetesinin haberine göre Galatasaray için Premier Lig'den 2, Norveç'ten ise 1 oyuncu ön plana çıkıyor. Ozan Kabak'ın Norwich City'de takım arkadaşı Teemu Pukki Aslan'ın radarına girdi. Sarı-kırmızılılar, Mbaye Diagne'nin yerine 31 yaşındaki forveti radarına aldı. Fin forvet, takımıyla olan sözleşmesindeki opsiyon maddesini kullanmadı.

Galatasaray'ın ilgilendiği diğer isim ise Norveç takımlarından Bodo Glimt forması giyen Erik Botheim. Takımıyla Konferans Ligi'nde fırtına estiren Botheim diğer kulüplerin de ilgisini çekmiş durumda. Norveçli golcünün piyasasının yükselmesi nedeniyle sarı-kırmızılılar ağırlığı Pukki'ye verdi.

Galatasaray'da derbi hazırlıkları

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar milli araya Trabzonspor'un 9 puan arkasında 4. sırada girdi. Milli aradan sonra Galatasaray ligde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Fatih Terim dev maç için planını hazırladı. Tecrübeli çalıştırıcı hücumda Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu ikilisine görev verecek.

Sabah gazetesinin haberine göre Mostafa Mohamed derbide ileri uçta oynayacak. Terim'in "ileride top tutuyor ve bizim, rakip sahada oynamamızı sağlıyor" dediği Halil Dervişoğlu ise forvet arkasında rakiplerine zorluk çıkartacak.

Berkan ve Cicaldau'dan baskı

Fatih Terim, Galatasaray'ın hücum hattını Fenerbahçe'nin savunma hattına göre dizayn edecek. Mısırlı golcünün önde baskı yapmasını isteyen 68 yaşındaki teknik direktörün planında Halil, Berkan ve Cicaldau ikilisine de yardım edecek.