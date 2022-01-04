T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'dan forvet bölgesine 6 aylık formül

Diagne'nin sakatlığı ve Mostafa Mohamed'in Afrika Kupası'na gidecek olması nedeniyle forvet bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray, çalışmalarını hızlandırdı.

04 Ocak 2022 14:07

Kalçasından operasyon geçiren Diagne'den yoksun Galatasaray, bir ay da Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Mısırlı forvet Mostafa Mohamed'den yararlanamayacak.

Halil Dervişoğlu dışında alternatifi kalmayan sarı-kırmızılı takımın ocak ayında hücum hattına takviye yapması bekleniyor. Listenin ilk sırasında da Krzysztof Piatek bulunuyor.

Hertha Berlin'de 10 maçta sonradan oyuna giren Piatek'in, Alman kulübünde vergiler düşüldüğünde net 4 milyon Euro kazancı var. Polonyalı golcünün yarım sezon için maliyeti 2 milyon euro.

Sabah'ın haberine göre; Piatek kiralama formülüyle gündeme girerken sarı-kırmızılı kulüp, 5 aylığına 26 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istiyor.

 

galatasarayforvetdiagnemohamedafrikapiatek
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24