Galatasaray'dan forvet bölgesine 6 aylık formül

Kalçasından operasyon geçiren Diagne'den yoksun Galatasaray, bir ay da Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Mısırlı forvet Mostafa Mohamed'den yararlanamayacak.

Halil Dervişoğlu dışında alternatifi kalmayan sarı-kırmızılı takımın ocak ayında hücum hattına takviye yapması bekleniyor. Listenin ilk sırasında da Krzysztof Piatek bulunuyor.

Hertha Berlin'de 10 maçta sonradan oyuna giren Piatek'in, Alman kulübünde vergiler düşüldüğünde net 4 milyon Euro kazancı var. Polonyalı golcünün yarım sezon için maliyeti 2 milyon euro.

Sabah'ın haberine göre; Piatek kiralama formülüyle gündeme girerken sarı-kırmızılı kulüp, 5 aylığına 26 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istiyor.