Galatasaray'dan 'Fenerbahçe derbisi seyircili oynansın' çağrısı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk 5 maçı sahalarında oynayacaklarını söyleyen Abdurrahim Albayrak, "Kura çekiminde 3 top vardı. Ortadakini aldım. 7 numara da benim uğurlu numaramdır. Onu çekmek bana nasip oldu. İlk 5 hafta İstanbul'da oynuyoruz İstanbul dışına çıkmıyoruz. Üçüncü haftada Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadı'nda derbi maçımız var" dedi.

TFF'ye Fenerbahçe derbisinin seyirci oynanması çağrısı yapan Albayrak, "O maça kadar seyircisiz oynanacağını federasyonumuz açıklamıştı. Ama ben bu güzel derbinin taraftarlı, karşılıklı seyircili oynanmasının yeni futbol sezonuna çok renk katacağını, çok güzel olacağını, seyir zevkinin daha çok olacağını ümit ediyorum. Bu çağrıma da federasyonun kayıtsız kalacağını zannetmiyorum. İnşallah federasyonumuz uygun görürse 3'üncü haftadan itibaren taraftarlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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