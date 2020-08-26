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Spor

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi; işte derbi tarihleri!

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması oynanacak

26 Ağustos 2020 21:34

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstür çekimi sona erdi. Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki derbiler 3, 10 ve 19. Haftalarda oynanacak.

Derbi tarihleri

1. Hafta - Trabzonspor - Beşiktaş
3. Hafta - Galatasaray - Fenerbahçe
6. Hafta - Fenerbahçe - Trabzonspor
10. Hafta - Fenerbahçe - Beşiktaş
15. Hafta - Trabzonspor - Galatasaray
19. Hafta - Beşiktaş - Galatasaray

İlk hafta

Ankaragücü - Erzurumspor
Sivasspor - Alanyaspor
Kayserispor - Kasımpaşa
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
Hatayspor - Başakşehir
Göztepe - Denizlispor
Trabzonspor - Beşiktaş
Galatasaray - Gaziantep FK
Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor
Antalyaspor - Gençlerbirliği

- Konyaspor, Süper Lig'in ilk Haftasını bay geçecek.

Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de fikstür çekimi öncesi sezon planlamasını açıkladı. Buna göre Süper Lig, 11 Eylül'de başlayacak, 16 Mayıs'ta bitecek.

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