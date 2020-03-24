Galatasaray'dan Fatih Terim-Abdurrahim Albayrak paylaşımı

Galatasaray Kulübü, Koronavirüs testleri pozitif çıkan teknik direktör Fatih Terim ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak için Twitter'da #BirlikteYeneceğiz! etiketiyle bir paylaşımda bulundu.



Twitter'da #BirlikteYeneceğiz! etiketiyle paylaşım yapan sarı-kırmızılı kulübün resmi sayfası, her gün yaptığı günaydın paylaşımında bu sabah Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a yer verdi.

Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Galatasaray, bu fotoğrafa da #BirlikteYeneceğiz! etiketini ekledi.

Söz konusu paylaşım taraflı tarafsız futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü ve altına yüzlerce 'geçmiş olsun' mesaj bırakıldı.