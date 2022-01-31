Galatasaray'dan Erick Pulgar hamlesi

Galatasaray, 28 yaşındaki Erick Pulgar'ı sezon sonuna kadar kiralama konusunda İtalya ekibi ile anlaşmaya vardı.

Domenec Torrent yönetimindeki Galatasaray, Fiorentina'da forma giyen Erick Pulgar'ı kiraladı. Serie A ekibiyle yapılan anlaşmaya göre sarı-kırmızılıların herhangi bir kiralama bedeli ödemeyeceği öğrenildi. Galatasaray'ın Şilili orta saha oyuncusunun sezon sonuna kadar olan maaşını karşılayacağı belirtildi. Galatasaray'ın oyuncuyu satın alma opsiyonun da bulunacağı aktarıldı.

Fiorentina'da forma şansı bulmakta zorlanan Erick Pulgar bu sezon 8 maçta süre alabildi. 28 yaşındaki önlibero bu müsabakalarda 1 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu gol katkısı sağlayamadı.

Serie A ekibinde gözden çıkarılan Erick Pulgar'ın Fiorentina ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek. Şilili orta sahanın güncel piyasa değeri 8 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor. (Skorer)