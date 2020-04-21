Galatasaray'dan Enner Valencia ile sürpriz görüşme

Galatasaray'da bir yandan sezonun nasıl bitirileceği konuşulurken diğer yandan Abdurrahim Albayrak'ın "Yabancı menajerlerle görüştüm" dediği isimler merak ediliyordu. Bu futbolculardan birinin Meksika Ligi ekibi Tigres ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Enner Valencia olduğu öğrenildi.



İspanyol basını, geçtiğimiz günlerde 30 yaşındaki Ekvadorlu futbolcunun sarı- kırmızılı yönetimden haber beklediğini duyurmuştu. Ancak Galatasaray'da gelen ve giden isimlerle ilgilenen yöneticiler Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın hastalanmasıyla tüm transfer görüşmeleri de askıya alınmıştı.

"İmza atabiliriz"

Yönetim bonservisi elinde olan futbolcuları takıma kazandırmak istediği için sezon sonu boşa çıkacak olan Enner Valencia'ya da "İstediğin takımla görüş ama hiçbiriyle anlaşma. Biliyorsun ki biz seninle çok önceden görüştük. Önümüzü görmek istiyoruz. Ligler tamamlandıktan sonra şartlar uyarsa imzaları atabiliriz" dediği öğrenildi.

Enner Valencia bu sezon ne yaptı?

Valencia bu sezon Tigres'te 29 maça çıkarken bin 919 dakika süre aldı ve 2 gol atıp, 5 asist yaptı. Ekvadorlu yıldız, milli takımında 54 maça çıkarken 31 kez fileleri sarsmayı başardı.