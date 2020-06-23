Galatasaray'dan Beto'ya 2 yıllık sözleşme teklifi

Göztepe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek kaleci Beto'ya, ülkesi Portekiz'in Sporting Lizbon takımının yanı sıra Türkiye'de Beşiktaş'tan sonra Galatatasaray'ın da talip olduğu iddia edildi.



Geçen hafta Çaykur Rizespor deplasmanında ayağı kırılan yıldız file bekçisi Fernando Muslera'dan uzun süre yoksun kalacak Galatasaray'ın serbest kalacak Beto'ya menajeri aracılığıyla 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

Göztepe yönetiminin ise deneyimli kalecinin ayrılma ihtimaline karşı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kalecisi İbrahim Sehic'i listesine aldığı vurgulandı. (DHA)