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Spor

Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması

18 Temmuz 2020 14:03

Galatasaray Kulübü, Arda Turan ve Ömer Bayram hakkında resmi siteden açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Arda Turan transferi konusunda Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim'in bir toplantı yapmadığını ifade ederken, profesyonel futbolcuları Ömer Bayram'ın da kulüpten bir alacağı olamadığını belirtti. Galatasaray'ın Ömer Bayram'a 9 Haziran 2020 tarihinde 400 bin TL ödeme yaptığı da açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüp pandemi sürecinde indirime yanaşmayan oyuncular hakkında ise şunları açıkladı:
"Futbol takımımızın yerli ve yabancı neredeyse tüm oyuncuları pandemi sürecinde kulübümüze yardımcı olmak amacıyla indirim mutabakatı imzalamış olup, az sayıda yabancı oyuncu ise indirime yanaşmayıp kulübümüze haksız ihtar çekmişlerdir. Bu haksız ihtarlarla ilgili gerekli işlem hukuk içinde belirli bir zaman sürecinde yapılacaktır."

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