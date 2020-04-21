Galatasaray'dan 2.3 milyon Euro alan Mariano, 900 bin dolara imza attı

Brezilya basını Galatasaray'dan yıllık 2.3 milyon Euro kazanan Mariano'nun Atletico Mineiro ile yıllık 900 bin dolar karşılığı anlaştığını duyurdu.



Sezon sonunda Galatasaray’la sözleşmesi bitecek olan Mariano’nun, ülkesine geri dönmek için Atletico Mineiro ile anlaşmaya vardığı bildirildi. Brezilya basını, oyuncu ile yapılan görüşmelerde senelik 900 bin dolar karşılığında el sıkışıldığını belirtti.



Taraflar arasında sıkı pazarlıklar geçtiği ancak sonuçta herkesin memnun kaldığı kaydedildi. 33 yaşındaki sağ bek, Galatasaray’dan senelik 2.3 milyon Euro alıyordu. Brezilya’nın Atletico Mineiro Kulübü’yle yapılan sözleşmenin ise 2 artı 1 yıllık olduğu öğrenildi.