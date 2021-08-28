Galatasaray'da yeni transferlerin maaşları belli oldu

Yeni sezon öncesi 9 oyuncu transfer eden Galatasaray'da futbolcuların maaşları belli oldu.

Galatasaray, 2021-22 sezonu için 9 oyuncu transfer ederken, 6 futbolcusunu kiralık olarak gönderdi ve 4 futbolcusu ile yollarını ayırdı.

Patrick Van Aanholt, Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü bedelsiz kadrosuna katan Sarı-kırmızılılar, Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Berkan Kutlu, Olimpiu Morutan, Barış Yılmaz ve Sacha Boey için 23 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi.

Sözcü'nün haberine göre Galatasaray'ın yeni transferlerinin maaşı 6 milyon 460 bin euro. Hollandalı Aanholt 1 milyon 700 bin, Nelsson, 800 bin, Cicaldau 680 bin, Berkan 650 bin, Aytaç Kara 600 bin, Morutan 580 bin, Alpaslan 550 bin, Boey 450 bin ve Barış Alper Yılmaz 450 bin euro kazanacak.

Ayak bastı parası 6.5 milyon euro

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka takımı Randers'ı eleyen Galatasaray ayak bastı parası olarak 3.4 milyon euro'yu kasasına koydu. Son 10 yıllık kulüp sıralamasında 9. sırada olan Sarı-Kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde katsayı hissesi olan yüzde 15'ten yararlanacak ve 3 milyon 168 bin euro daha gelir sağlayacak. Böylece Galatasaray'ın toplam geliri 6 milyon 568 bin euro'yu bulacak.