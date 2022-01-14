Galatasaray’da yardımcı antrenörlük için Wesley Sneijder iddiası

Galatasaray'da Fatih Terim'in görevine son verilmesinin ardından takımın başına Domenec Torrent getirildi. Sarı-kırmızılılarda yönetimin, hem teknik heyeti güçlendirmek hem de Torrent'in üzerindeki baskıyı azaltmak için geçmişte Galatasaray forması giymiş olan ve taraftarın sevdiği bir ismi yardımcı antrenör olarak getirmeyi hedeflediği aktarıldı.

Ajansspor’un haberine göre, Galatasaray, Domenec Torrent’in yardımcı hocası olması için eski Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder’e teklif götürdü.

Haberde, teknik ekibin başına geçen Domenec Torrent üzerindeki baskıyı hafifletebilmek için Galatasaray’da forma giymiş eski futbolcu Wesley Sneijder ile temasa geçildiği ileri sürüldü.

Galatasaray yönetiminin tanıdık bir ismi göreve getirerek Fatih Terim’in ayrılığı sonrası taraftarlar arasında çıkan tartışmaları dindirmek istediği iddia edildi.

Haberde, Wesley Sneijder ile gerçekleştirilen ilk temaslardan bir sonuç alınamadığı fakat yönetimin bu yönde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.