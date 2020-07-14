Galatasaray'da transfer stratejisi değişti; 10 oyuncu gönderilecek!

Galatasaray'ın Avrupa biletinin kaçması nedeniyle maliyeti yüksek oyuncularla yollarını ayıracağı iddia edildi.

Galatasaray'da yaşanan başarısızlığın faturası sezon sonunda kesilecek. Ligde galibiyete hasret kalan ve tam 8 maçtır kazanamayan sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim büyük bir revizyon yapacak.

10 oyuncu ile yollar ayrılıyor

Hürriyet'te yer alan habere göre, Galatasaray'da sezon bitimiyle birlikte en az 10 futbolcu ile yollar ayrılacak.

Önce Şampiyonlar Ligi, sonrasında Avrupa Ligi biletinin kaçması nedeniyle maliyeti yüksek olan yıldızlara birer birer veda edilecek. Sarı kırmızılı kulübe yıllık maliyeti 15 milyon Euro’nun üzerinde olan Falcao, Belhanda ve Feghouli’ye teşekkür edilerek 3 isim için gelecek transfer teklifleri değerlendirilecek.

Lemina ve Seri de düşünülmüyor

Sakatlığı nedeniyle 16 maç kaçıran ve maliyet-performans kriterinde sınıfta kalan Lemina ile birlikte Seri ile de yeni sezonda devam edilmeyecek.

Ayrıca takımdaki birçok eksiğe rağmen düşük performansları nedeniyle formayı alamayan ve rekabete ortak olamayan Jimmy Durmaz, Şener, Ahmet Çalık, Sekidika gibi isimler de değişimden nasibini alacak.

Sözleşmesi biten Mariano’ya da kazanılan 2 şampiyonlukta sağladığı katkılardan ötürü teşekkür edilip, sağ beke Omar Elabdoulleai monte edilecek.

Genç ve yerli oyuncular hedefte

2 yıldır üst üste yer aldığı Devler Ligi’ne katılamayacağı için gelirlerdeki düşüşü ve yabancı sayısındaki azalmayı göz önünde bulunduracak olan yönetim, transferde genç ve yerli oyunculara ağırlık verecek.

Alt yapıdan Emin Bayram’ın ardından Işık Kaan Arslan, Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş, A takım kadrosuna dahil edilecek.

Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu’nun transferi sonrası özellikle gurbetçi takviyelerine ağırlık verilecek.