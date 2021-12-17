Galatasaray'da transfer operasyonu; gündemde 3 isim var!

Fatih Terim'le gerçekleşen transfer zirvesi sonrası harekete geçen Başkan Burak Elmas ve kurmayları, ön liberoya Patrick Berg, orta sahaya Gedson Fernandes ve forvete Cedric Bakambu'yu takviye etmeyi planlıyor.

Galatasaray'da transfer çalışmaları için tekrar kollar sıvandı. Teknik direktör Fatih Terim'le Florya'da yapılan transfer zirvesi sonrası harekete geçen Sarı- Kırmızılılar'da, Başkan Burak Elmas kurmaylarına tam yetki verdi.

Fanatik'in haberine göre; operasyonun bu kez son günlere kalınmadan, ocak ayının ilk haftasında tamamlanması planlanıyor. Gündemde ilk olarak 6 numara, 8 numara ve bir forvet transferi bulunuyor.

Ön libero konusunda uzun süredir arayışlara devam eden sarı-kırmızılılar, ağırlığı Bodo Glimt'in 24 yaşındaki Norveçli oyuncusu Patrick Berg'e vermiş durumda. Bu sezon özellikle Konferans Ligi'nde gösterdiği performansla yıldızını parlatan genç oyuncu için kesenin ağzı açıldı.

Gedson Fernandes ve Benfica ile anlaşma tamam

Orta sahada Terim'in prensi olan Gedson Fernandes konusunda da önemli adımlar atılıyor. Son 4 haftadır Benfica'da kadroya bile alınmayan 22 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasına varıldı.



Portekiz kulübüyle de uzun vadeli taksitlerle bonservis ödemesi konusunda el sıkışıldı. Ödeme takvimi de belirlendiğinde, Gedson'un Galatasaray'a imza atması bekleniyor.

Zamalek'ten kiralanan Mostafa Mohamed'in bonservisinin alınarak kârla satılması ve Mbaye Diagne'nin de iyi bir teklif karşılığında gönderilmesi ihtimaline karşılık forvet arayan Galatasaray, Cedric Bakambu'nun peşini bırakmıyor.

İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, Barcelona'nın da gündemindeki 30 yaşındaki Kongolu santrforu, Sevilla, Villarreal, Valencia, Betis, Fenerbahçe ve Galatasaray takip ediyor. Çin kulübü Beijing Guoan'dan ayrılan tecrübeli forvetle görüşmeler sürüyor.