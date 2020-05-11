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Spor

Galatasaray'da Terra Pizza sponsorluktan çekiliyor

11 Mayıs 2020 23:58

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını futbolu durma noktasına getirirken kulüpler ekonomik açıdan da mücadele veriyor. Liglere verilen ara nedeniyle gelir kalemleri bir bir azalan Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın futbol takımının göğüs sponsoru olan Terra Pizza, gelecek sezon için sponsorluktan çekilme kararı aldı.

Habertürk'ün haberine göre, Ağustos 2019'da 1+1 yıllık anlaşma sağlanan Terra Pizza'nın bu yıl dolduktan sonra opsiyonunu kullanmayacağı ve gelecek sezon için göğüs sponsorluğundan çekilme kararı aldığı öğrenildi.

Bu yıl Terra Pizza'dan 18 milyon TL'ye yakın bir gelir elde eden sarı-kırmızılılar, anlaşma yürürlükte kalsaydı sponsorluğun ikinci yılı için 20 milyon TL alacaktı.

Galatasaray'ın kısa süre içerisinde önümüzdeki sezon sponsorluğu için gelecek talepleri değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

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