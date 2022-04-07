Galatasaray'da sürpriz başkan adayı

Galatasaray'da gözler başkan adaylarına çevrildi. Şu ana kadar Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıklarken, Begüm Özkan'ın da adaylığını açıklamaya hazırlandığı iddia edildi.

Sarı-Kırmızılılarda heyecanla beklenen seçim öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray ’da Begüm Özkan adaylığını açıklamaya hazırlanıyor. Adnan Polat ve camianın önemli isimlerinin kendisine destek vereceği öğrenildi. Erdem Timur’un da listede olması bekleniyor.

Burak Elmas başkanlığındaki yönetimin seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldığı Sarı-Kırmızılı kulüpte daha önce Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıklamıştı. Galatasaray Kulübü'nde 30 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü genel kurul için adayların, 8 Nisan Cuma gününe kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.