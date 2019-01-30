Galatasaray'da Serdar Aziz'le yollar resmen ayrıldı

Galatasaray, Serdar Aziz'le olan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada milli futbolcunun sarı-kırmızılılara 2,3 milyon Euro fesih bedeli ödeyeceği duyuruldu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.300.000 Euro tutarındaki bedeli karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir."