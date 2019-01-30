T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'da Serdar Aziz'le yollar resmen ayrıldı

Serdar Aziz, sarı kırmızılı takımda uzun süredir kadro dışıydı

30 Ocak 2019 23:11

Galatasaray, Serdar Aziz'le olan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada milli futbolcunun sarı-kırmızılılara 2,3 milyon Euro fesih bedeli ödeyeceği duyuruldu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.300.000 Euro tutarındaki bedeli karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir."

 

ETİKETLER

serdar azizgalatasaraytransferbonservistakımkadro dışı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24