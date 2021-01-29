Galatasaray Sekidika'yı Konyaspor'a kiraladı

Galatasaray, Jesse Sekidika'nın Konyaspor'a kiralık olarak "bedelsiz" transfer olduğunu açıkladı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Sportif A.Ş, profesyonel futbolcu Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika’nın İttifak Holding Konyaspor Kulübü’ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Galatasaray Sportif A.Ş'nin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirim şu şekilde:

“Profesyonel Futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın 2020-2021 sezonu sonuna kadar İttifak Holding Konyaspor Kulübü'ne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcu ve menajeri net 260.000 Euro tutarındaki bedelden feragat etmiştir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri İttifak Holding Konyaspor tarafından ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”