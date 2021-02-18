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Spor

Galatasaray'da Saracci yerine Moreno hamlesi

Sarı-kırmızılılarda, geçen sezon devre arasında 1,5 yıllığına kiralanan Saracci ile yola devam edilmeyecek

18 Şubat 2021 10:27

Sezon sonunda Marcelo Saracchi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'ın hedefindeki ismin Yairo Moreno olduğu iddia edildi.

Galatasaray'da Marcelo Saracchi için karar verildi. Sarı-kırmızılıların geçen sezon devre arasında 1,5 yıllığına kiraladığı Uruguaylı yıldız ile yola devam edilmeyecek.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Leipzig'in bonservis bedeli olarak 5 milyon euro istediği Saracchi'nin alternatifi bulundu. Sarı-kırmızılılar bir süredir scoutlar aracılığıyla takip ettiği, Meksika ekibi Leon'da forma giyen Yairo Moreno için harekete geçti.

Bonservis bedeli ödenmeyecek

Sezon sonunda kulübü ile sözleşmesi sona erecek olan Moreno ile anlaşılması halinde Galatasaray'ın kasasından herhangi bir bonservis bedeli çıkmayacak.

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