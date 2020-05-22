Galatasaray'da şampiyonluk primi belli oldu

Galatasaray Kulübü, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik anlamda yarattığı sıkıntılara rağmen şampiyonluk için kesenin ağzını açtı. Sarı-kırmızılı yönetim, şampiyon olunması halinde takıma 2 milyon Euro prim verecek.

Tüm dünya kulüplerinde olduğu gibi Koronavirüs nedeniyle ekonomik tedbirler alan Galatasaray, futbolcularıyla yüzde 15'lik indirim konusunda el sıkışmıştı.



Kalan 8 haftada zirve mücadelesi vermeye hazırlanan sarı-kırmızılılarda yönetim, maddi sıkıntılara karşın şampiyonluk hedefi için önemli bir başarı primi ortaya koydu.

En yüksek primi Falcao alacak

Galatasaraylı futbolcular bu sezon şampiyon olmaları halinde toplam 2 milyon Euro'luk ödül kazanacak. Futbolcuların her birine garanti ücretlerinin yüzde 5'ini prim olarak yatıracak. En yüksek primi Radamel Falcao elde edecek.

Maaşlar haziran ayı öncesinde yatırılacak

Öte yandan yönetim, sarı-kırmızılı takıma haziran ayı öncesinde maaşlarını ödeme amacında. Başkan Mustafa Cengiz ve ekibi, futbolcularının indirim talebini kabul etmesi ile gösterdikleri fedakarlığa sezon başlamadan önce alacaklarının bir kısmını ödeyerek karşılık vermek istiyor.