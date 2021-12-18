Galatasaray'da sakatlanan Mbaye Diagne, acı içinde sahayı terk etti

Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Mbaye Diagne, oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yürümekte zorluk çeken Diagne iki kişinin yardımıyla soyunma odasına gidebildi.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk etti.

Sarı-kırmızılı ekipte maça ilk 11'de başlayan Mbaye Diagne mücadelenin ikinci yarısında sakatlandı.

63. dakikada Diagne hücumda Duarte ve Caiçara'nın arasından geçmek isterken takıldı ve sert bir şekilde yere düştü. Senegalli futbolcu için sağlık görevlileri oyun alanına geldi.

Maça devam edemeyen Diagne sahayı terk ederken yürümekte zorluk çekti. Diagne iki kişinin yardımıyla yavaş adımlarla soyunma odasına gitti.