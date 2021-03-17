Galatasaray'da Ryan Donk takıma döndü

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları devam etti. Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Ryan Donk takımla birlikte çalışmalara başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas oyunu oynandı.
Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Ryan Donk, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Galatasaray Futbol Takımı, Rizespor maçının hazırlıklarını yarın akşam Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Ryan Donk'un Çaykur Rizespor maçında oynayıp oynamayacağı son antrenmanın ardından netlik kazanacak.