Galatasaray'da Onyekuru ve Gedson Fernandes için geri sayım

Galatasaray, Henry Onyekuru ve Gedson Fernandes için geri sayımda. İki yıldızın da PSV maçına yetiştirilmesi planlanırken, Burak Elmas ve ekibinin iki transferi de pazartesi günü açıklamayı hedeflediği, bu nedenle Benfica ve Monaco ile görüşmelere hız verildiği öğrenildi.

Galatasaray'ın transferdeki öncelikli hedefi, teknik direktör Fatih Terim'in yeniden kadrosunda görmek istediği eski yıldızlar.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak PSV Eindhoven maçlarına kadar bu oyuncuları kampa yetiştirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, girişimleri hızlandırmış durumda.

Başkan Burak Elmas ve ekibi, pazartesi günü bu iki oyuncunun transferini resmiyete kavuşturup, Terim'e geri dönüş hediyesi vermeyi hedefliyor. Bu nedenle Monaco ve Benfica kulüpleriyle yapılan görüşmeler daha yoğun şekilde sürüyor. Sarı-kırmızılılar her iki oyuncuyla da anlaşmış durumda.

Kulüplerle mutabakat sağlanır sağlanmaz, Gedson Fernandes ve Henry Onyekuru, Türkiye'ye getirilecek. Fatih hocanın maç planlarına bu iki ismi dahil ettiği de gelen haberler arasında.