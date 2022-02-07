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Spor

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin lisansı çıktı

07 Şubat 2022 17:17

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshedilmesinden sonra Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'nin lisansı çıkarıldı.

Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin lisansını çıkardı.

Bir yıldır sahalardan uzak olan Norveçli sağ bek bir süre önce takımla birlikte çalışmalara başlamıştı.

Galatasaray sakatlığı bulunan Mbaye Diagne'nin sözleşmesini geçici fesih yoluyla sonlandırırken yabancı boşluğunu Omar Elabdellaoui ile doldurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpte Omar'a lisans çıkarılmasının ardından yabancı sayısı yeniden 14'e yükseldi.

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