Galatasaray'da Omar Elabdellaoui, kök hücre nakli ve kornea operasyonu geçirecek

Galatasaray, Norveçli oyuncu Omar Elabdellaoui’nin kök hücre nakli ve ardından da kornea operasyonu geçireceğini açıkladı.

Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlaması sırasında meydana gelen havai fişek patlamasında yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Türkiye’de yapılan ilk müdahalelerin ve tedavinin ardından ABD’ye giden 29 yaşındaki defans oyuncusu, bugün Türkiye’ye dönerek takım arkadaşlarına bir ziyarette bulundu.

Deneyimli oyuncunun son durumuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bugün ABD’den dönerek Florya’da takımımıza bir ziyaret gerçekleştiren oyuncumuz Omar Elabdellaoui’nin tedavi süreci, sponsor hastanemiz Liv Hospital ile birlikte ABD’de bulunan ve kornea yaralanmalarında dünyanın bir numarası olarak kabul edilen bir klinik tarafından ortak şekilde yürütülüyor.

Omar, Türkiye’deki ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ABD’de göz kapağından bazı operasyonlar geçirdi.

Bundan sonraki süreçte ilk olarak kök hücre nakli ve ardından da kornea operasyonu planlanıyor. Ümit ediyoruz, bu süreç başarıyla tamamlandıktan sonra öncelikle sağlığına kavuşacak, ardından da futbola dönecek.

Geri dönüşü ile ilgili bir süre verme noktasında oldukça dikkatliyiz, sizin de bu konu hakkındaki hassasiyetiniz için teşekkür ederiz.”