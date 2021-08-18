Galatasaray’da Oğulcan Çağlayan krizi çözüldü. Sarı-Kırmızılılar Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray'da transferinde yaşanan ihtilaf nedeniyle lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan'ın durumu, çözüme kavuştu. Galatasaray, Rizespor ile transfer adına anlaşma sağladı.

Spor Arena'dan Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Galatasaray ile Rizespor arasındaki görüşmeler olumlu şekilde tamamlanırken anlaşmaya istinaden Galatasaray, Ali Yavuz Kol'u bonservisiyle Rizespor'a gönderecek.

Yunus Akgün ve Atalay Babacan ise kiralık olarak Rizespor'un yolunu tutacak.

Ne olmuştu?

Oğulcan Çağlayan, 2019/20 sezonunun bitimine 6 hafta kala kendisine bilgi verilmeden sözleşmesini uzatan Çaykur Rizespor ile sözleşmesini feshetmiş ve yaz transfer döneminde de Galatasaray'a imza atmıştı. Rizespor'un şikayeti üzerine Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu(UÇK) Oğulcan Çağlayan aleyhinde karar almıştı. UÇK, genç futbolcuya 6 maçtan men cezasının yanı sıra, eski kulübü Çaykur Rizespor’a 1 milyon 200 bin Euro artı 500 bin TL para ödemesine hükmetmişti.

Tahkim Kurulu cezayı 3 maça indirdi, para cezası ise değişmedi

Galatasaray ve Oğulcan'ın itirazları sonucunda TFF Tahkim Kurulu, Oğulcan'a verilen 6 maçlık cezası 3 maça indirmiş ancak para cezasına yapılan itirazı reddetmişti.

Oğulcan'a bu sezon lisans çıkarılamadı

Galatasaray, yeni sezon için oyuncularına lisans müracaatı yaptı ancak Oğulcan Çağlayan'a para cezası ödenmediği ve anlaşmazlığın çözülmediği gerekçesiyle TFF'den lisans izni çıkmadı. Genç futbolcu bu sebeple takımın Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ön elemelerindeki maçlarında forma giyemedi.

Rizespor'un yeni Başkanı Tahir Kıran ile anlaşma zemini bulundu

Rizespor'da bu yaz göreve gelen Tahir Kıran ve yönetimi, Galatasaray'ın girişimleri sonucunda Oğulcan'ın cezası karşılığında takas görüşmeleri yaptı. Rizespor ilk olarak Emre Taşdemir'i istemişti ancak oyuncu Rize'ye gitmek istemeyince görüşmeler bir süreliğine tıkanmıştı.

Son günlerde yeniden masaya oturak kulüpler, Ali Yavuz Kol'un bonservisi, Yunus Akgün ve Atalay Babacan'ın ise 1 yıllığına kiralık gitmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Galatasaray ayrıca Rizespor'a bir miktar da para ödeyecek. Transferlerin resmileşmesinden sonra Oğulcan Çağlayan'a lisans çıkarılacak.