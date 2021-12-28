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Spor

Galatasaray'da ocak operasyonu; 3 isim yolcu

Yabancı kontenjanında yer açacak olan yönetim, savunmaya, 10 numara ve forvete takviyeler yapacak

28 Aralık 2021 09:17

Galatasaray'da ilk 11'den uzaklaşan Luyindama’nın Antwerp’e kiralanacağı aktarılırken, Assunçao ve Babel’in de gönderilmesiyle açılacak olan yabancı kontenjanın yeni takviyelerle dolacağı aktarıldı.

Sözcü'den Mesut Yıldırım'ın haberine göre, sezonun devre arasına Antalya galibiyetiyle giren Galatasaray'da gündem transfer. Sarı-kırmızılılarda Başkan Burak Elmas ile Teknik Direktör Fatih Terim'in ortak yürüttüğü çalışmalarla köklü değişikliklerin yaşanması bekleniyor. Luyindama'ya Belçika'dan Antwerp talip oldu. Kiralamada anlaşmaya varılırken satın alma opsiyonu konusunda görüşmeler sürüyor.

Assunçao’nun kiralık sözleşmesi feshedilecek. Babel de bir başka kulübe kiralanacak. Yabancı kontenjanında yer açacak olan yönetim, savunmaya, 10 numara ve forvete takviyeler yapacak.

Cimbom, Rapid Wien'de forma giyen Ercan Kara'yı 200 bin euro karşılığında transfer etmek istiyor. Taxiarchis Fountas da listede yer alıyor. Piatek, Muriqi ve Bakambu'yla da görüşülecek.

 

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