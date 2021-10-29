Galatasaray'da ocak ayı hareketli geçecek, Assunçao gönderiliyor

Galatasaray, sezon başında kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı Gustavo Assunçao ile yolları ayırma kararı aldı.

Galatasaray’da kadro yine değişiyor. Beşiktaş derbisini kaybederek ligde zirveden uzaklaşan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Nef Stadyumu’nda oynanacak Gaziantep maçında kadroda değişikliklere imza atacak.

Tecrübeli teknik adam, Halil Dervişoğlu’nu en uçta oynatmayı planlıyor. Üçlü orta sahadan vazgeçme düşüncesi içinde olan Terim, Olimpiu Morutan’ı da 10 numaralı pozisyona çekip, sağ tarafta da Barış Alper Yılmaz’la maça başlamayı planladığı belirtildi.

Terim'in Gaziantep FK karşısında dörtlü savunmanın önünde Alexandru Cicaldau ve Berkan Kutlu'yu görevlendirileceği bildirildi.

Assunçao gidiyor

Galatasaray’a transferin son günü gelen Gustavo Assunçao büyük hayal kırıklığı yarattı. Portekiz ekibi Famalicao’dan kiralanan genç futbolcu yetersiz bulundu.

21 yaşındaki futbolcu, devre arasında yolların ayrılacağı ilk isim olacak. Brezilyalı futbolcunun yetenekli olmasına karşın fiziksel olarak oynadığı pozisyon için yetersiz bulunduğu belirtildi.

Süper Lig için yetersiz bulunan Brezilyalı futbolcunun devre arasında gitmesiyle beraber Galatasaray yabancı kontenjanında da yer açacak.